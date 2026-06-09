Personal de la Patrulla Municipal intervino en Bahía Blanca y Gascón en el marco de acciones preventivas impulsadas a partir de reclamos vecinales vinculados a la presencia de personas que realizaban actividades no autorizadas en el espacio público.

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Durante una recorrida, los agentes detectaron a un hombre que efectuaba tareas de limpieza de vehículos detenidos en la vía pública. Según indicaron desde la comuna, al intentar identificarlo e informarle los motivos de la intervención, el individuo se negó a aportar sus datos personales y amenazó al personal actuante.

Ante la negativa a identificarse, fue necesaria la intervención policial.

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De acuerdo con la información oficial, los agentes solicitaron apoyo de efectivos policiales para avanzar con el procedimiento. Al advertir su presencia, el hombre intentó retirarse del lugar, aunque fue interceptado a pocos metros.

Al momento de la aprehensión, siempre según la versión municipal, ofreció resistencia e intentó impedir el accionar de los efectivos, por lo que debió ser reducido.

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El aprehendido quedó a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones correspondientes.

Desde la Secretaría de Seguridad recordaron además que la línea de WhatsApp para denuncias (223 340 6177) funciona durante las 24 horas y permite reportar situaciones en tiempo real mediante el envío de ubicación, fotografías y videos para facilitar la intervención de los equipos municipales.