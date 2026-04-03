Por suerte todo salió bien, pero seguramente deben haber sido horas de extrema angustia para Juan Repetto porque por más que sea una intervención dentro de todo chica, no deja de ser un bebé de un mes y medio el que lo tiene que enfrentar y eso ya de por sí es muy angustiante.

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Ahora ya desde su casa, Juana compartió una foto junto a un sentido mensaje de agradecimiento en sus redes, con el pequeño Timoteo que se portó como un campeón y se recupera rodeado de amor de su familia y en especial de sus hermanos Toribio y Belisario.

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