Obras Sanitarias se reunió con vecinos de Monte Terrabusi por problemas en el acceso al agua
La empresa municipal advirtió que las condiciones del suelo impiden garantizar calidad, cantidad y continuidad del servicio. Se entregó un informe técnico y propuso avanzar con gestiones ante otros organismos.
Autoridades y técnicos de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) se reunieron con vecinos de Monte Terrabusi para informar sobre las condiciones del suelo en la zona, que dificultan en extremo la posibilidad de obtener agua con los estándares de calidad, cantidad y continuidad requeridos para una red oficial.
Durante el encuentro, la empresa municipal puso a disposición de los presentes un documento técnico que respalda esta evaluación, con el objetivo de que los referentes barriales puedan dar intervención a los organismos con competencia directa en la problemática.
Desde OSSE señalaron que ya se habían realizado reuniones previas con vecinos del sector y ratificaron su disposición a brindar colaboración técnica y profesional para avanzar en posibles soluciones.
En ese marco, las autoridades propusieron trabajar de manera conjunta con los referentes del barrio en la gestión ante distintos organismos gubernamentales, con el fin de canalizar alternativas que permitan abordar la situación.
Asimismo, reafirmaron la intención de mantener abiertos los canales de diálogo con la comunidad para acompañar el proceso y facilitar el acceso a la información necesaria.
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