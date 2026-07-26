El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires presentó en Mar del Plata una nueva plataforma digital destinada a fortalecer el ejercicio profesional. Se trata de una adaptación del sistema desarrollado por el licenciado Luciano Espena, nutricionista de la Selección Argentina de fútbol, pensado ahora para el trabajo cotidiano de los nutricionistas matriculados en todo el territorio bonaerense.

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La presidenta del Colegio, Laura Salzman M.P 4435, explicó a “Modo Regreso” programa que se emite por Mitre Mar del Plata (FM 103.7), que la plataforma reúne en un solo lugar herramientas como la gestión de turnos, historias clínicas, elaboración de planes alimentarios, seguimiento remoto, teleconsultas y monitoreo antropométrico. Además, permitirá que cada plan quede identificado con el nombre y la matrícula del profesional, aportando mayor seguridad y confianza para los pacientes.

Salzman destacó que uno de los principales objetivos es combatir el intrusismo profesional y diferenciar el trabajo de los nutricionistas matriculados de las recomendaciones que circulan en redes sociales sin respaldo científico. En ese sentido, sostuvo que la plataforma también contribuirá a fortalecer el ejercicio legal de la profesión y proteger los datos de los pacientes.

Entre las principales prestaciones, el sistema permite gestionar turnos, confeccionar planes alimentarios, administrar historias clínicas personalizables, realizar seguimiento remoto de pacientes, registrar mediciones antropométricas, acceder a reportes, realizar teleconsultas, gestionar cobros y enviar los planes alimentarios directamente a la aplicación del paciente. Según Salzman, el objetivo es que el profesional pueda centralizar toda su actividad en una sola herramienta.

Otro de los puntos destacados es que cada plan alimentario queda identificado con el nombre y número de matrícula del profesional que lo elaboró, una medida que apunta a brindar mayor seguridad a los pacientes y combatir la proliferación de recomendaciones sin respaldo profesional que circulan en redes sociales. Además, la plataforma incorpora estándares para la protección de la información clínica y fortalece el ejercicio legal de la profesión.

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Desde el Colegio adelantaron que el sistema continuará incorporando nuevas funciones a partir de los aportes de los propios nutricionistas, con herramientas específicas para distintas especialidades. Salzman también destacó que la nutrición debe entenderse como un componente central de la prevención y la calidad de vida, vinculada no solo con la alimentación, sino también con la actividad física, el descanso y la salud mental.

De esta manera, la entidad busca impulsar la transformación digital de la profesión y ofrecer a los nutricionistas bonaerenses una herramienta que simplifique el trabajo diario y mejore el vínculo con los pacientes

Salzman agregó que la herramienta continuará evolucionando con los aportes de los propios profesionales y remarcó que la nutrición hoy debe entenderse como una disciplina orientada a la prevención y a la promoción de hábitos saludables, más allá del tratamiento de enfermedades o la pérdida de peso. "La alimentación es un factor clave para pensar la calidad de vida", afirmó.



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