El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) que mantiene con Argentina, una medida que permitirá el desembolso de USD 1.000 millones en favor del país durante las próximas horas.

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La aprobación representa un nuevo respaldo del organismo al programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei y al plan de ajuste fiscal, monetario y cambiario implementado por el Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo.

A través de un comunicado oficial, el FMI sostuvo que “el impulso reformista se ha fortalecido” gracias a la aprobación de leyes vinculadas a materia fiscal, comercial y laboral, además de modificaciones en el esquema monetario y cambiario. Según el organismo, esas medidas contribuyeron a mejorar la acumulación de reservas y la capacidad del país para enfrentar crisis externas.

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El desembolso se da luego de varios meses de negociaciones técnicas entre funcionarios argentinos y el staff del Fondo, que ya había alcanzado un acuerdo preliminar en abril. La revisión aprobada ahora por el directorio era el último paso pendiente para liberar los fondos comprometidos dentro del programa vigente.

Desde el Gobierno consideran que la llegada de los USD 1.000 millones permitirá reforzar las reservas internacionales del Banco Central y mejorar la capacidad financiera del país en un contexto todavía marcado por tensiones cambiarias y necesidad de financiamiento externo. Analistas económicos también siguen de cerca el impacto que podría tener el desembolso sobre la estabilidad del dólar y las expectativas del mercado.

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El acuerdo actual con el FMI prevé un financiamiento total cercano a los USD 20.000 millones, sujeto al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas que son evaluadas periódicamente mediante revisiones técnicas.

En paralelo, el Fondo volvió a destacar la desaceleración de la inflación, la recuperación de reservas y el compromiso oficial con el superávit fiscal como algunos de los principales ejes valorados durante la revisión del programa argentino.

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