Nazareno es el nuevo eliminado de Gran Hermano
La gala de eliminación de este lunes definió la salida de Nazareno, quien quedó eliminado tras el mano a mano con Danelik.
Luego de una placa que se fue reduciendo con el correr de los días, ambos llegaron a la instancia final y el público decidió que Nazareno abandone la casa.
Su salida se dio tras una semana marcada por cambios constantes en la placa y una definición ajustada en el tramo final.
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