La discusión sobre el futuro de los subsidios energéticos volvió a instalarse con fuerza y esta vez tuvo a Mar del Plata entre los principales puntos señalados. En medio del debate por las modificaciones al régimen de Zona Fría, el Gobierno nacional mencionó a la ciudad junto a Tandil como ejemplos de localidades que, según su postura, fueron incorporadas a un beneficio pensado originalmente para regiones con condiciones climáticas más severas.

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Desde la administración nacional sostienen que la ampliación realizada años atrás incorporó municipios con características climáticas diferentes a las previstas inicialmente y consideran que el sistema actual requiere una revisión. Bajo ese argumento, defendieron el proyecto que busca limitar el alcance del régimen y redefinir quiénes pueden acceder a los descuentos en las facturas de gas.

La postura generó repercusiones a nivel local, especialmente porque Mar del Plata forma parte de los distritos incorporados al esquema y cuenta con una elevada demanda energética durante los meses de invierno. El planteo también reabrió una discusión que desde hace tiempo divide posiciones: mientras algunos sectores consideran necesario revisar el sistema de subsidios, otros sostienen que las condiciones climáticas y el consumo residencial justifican mantener el beneficio vigente.

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Con el proyecto aún pendiente de nuevas definiciones legislativas, la incertidumbre continúa para miles de usuarios que actualmente reciben descuentos en sus boletas y esperan conocer cómo podrían impactar los cambios propuestos.

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