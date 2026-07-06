La polémica por la habilitación de Folarin Balogun para disputar los octavos de final del Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. La UEFA publicó este lunes un duro comunicado contra la FIFA luego de que el organismo decidiera suspender la sanción que debía cumplir el delantero de Estados Unidos tras ser expulsado frente a Bosnia-Herzegovina.

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"La decisión cruzó una línea roja", afirmó la entidad presidida por Aleksander Ceferin, al considerar que la suspensión automática de un partido después de una tarjeta roja es una norma reglamentaria que no admite excepciones. Según sostuvo, modificar ese criterio en medio de una competencia afecta la igualdad de condiciones entre todas las selecciones.

La UEFA recordó además que otros futbolistas expulsados durante el Mundial cumplieron normalmente sus respectivas sanciones y advirtió que este cambio de criterio compromete la credibilidad del torneo. En ese sentido, remarcó que el fútbol se sostiene sobre reglas iguales para todos y que cualquier excepción genera un precedente difícil de justificar.

El caso involucra a Balogun, quien había visto la tarjeta roja a los 64 minutos del encuentro ante Bosnia por un pisotón sobre el defensor Tarik Muharemovic. Pese a que el reglamento establecía una fecha de suspensión, la FIFA dejó en suspenso la sanción y el delantero quedó habilitado para enfrentar a Bélgica en los octavos de final.

La resolución fue celebrada tanto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como por el entrenador del seleccionado estadounidense, Mauricio Pochettino. "Es fantástico para el fútbol. Fuimos castigados suficiente contra Bosnia jugando con diez por una decisión totalmente injusta", sostuvo el técnico argentino, quien aseguró que la expulsión había sido incorrecta. Mientras tanto, la UEFA cerró su comunicado con una frase contundente: expresó su "incredulidad" ante una decisión que calificó como "sin precedentes, incomprensible e injustificable".

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Fuente: Infobae

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