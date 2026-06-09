El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia de la máxima cita del fútbol. Además de ser la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países, también contará con una novedad sin precedentes: tendrá tres ceremonias inaugurales, una en cada una de las naciones anfitrionas.

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La fiesta comenzará el 11 de junio en la Ciudad de México, donde el Estadio Ciudad de México será escenario del primer gran espectáculo. La ceremonia está prevista para las 14.30 (hora argentina) y contará con la participación de reconocidos artistas internacionales como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Tyla, Shakira y Burna Boy.

La celebración continuará el 12 de junio en Toronto, Canadá. También desde las 14.30 (hora argentina), la ciudad canadiense recibirá a figuras de la música como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

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Ese mismo día, pero a las 20.30 (hora argentina), será el turno de Los Ángeles, Estados Unidos. Allí se desarrollará la tercera ceremonia inaugural con una destacada presencia de artistas de alcance global. Entre los nombres confirmados aparecen Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, aunque los organizadores anticiparon que se anunciarán más invitados en las próximas semanas.

De esta manera, el Mundial 2026 no solo será histórico por la cantidad de selecciones participantes y por su organización compartida entre tres países, sino también por una apertura inédita que buscará reflejar la identidad cultural y musical de cada una de las sedes anfitrionas.

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