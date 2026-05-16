Las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Matías Vilches son investigadas por la Justicia Federal. El tripulante de 37 años murió a bordo del buque Don Nicola tras descompensarse mientras navegaba.

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El fiscal federal Carlos Martínez confirmó que la causa busca establecer si se cumplieron los protocolos médicos correspondientes y si existió algún tipo de negligencia en la atención del marinero.

“Estamos tratando de determinar si se cumplieron todos los protocolos que correspondían respecto de las consultas médicas”, explicó el funcionario judicial sobre la investigación iniciada tras la intervención de Prefectura, en diálogo con El Marplatense.

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Vilches había manifestado dolor en el pecho, molestias en la garganta y náuseas antes de ser encontrado sin vida por sus compañeros, quienes dieron aviso a las autoridades al notar que no respondía al llamado.

Según detalló Martínez, ya se realizó la autopsia correspondiente y todavía restan incorporarse estudios complementarios y análisis toxicológicos.

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“Estamos aguardando esa respuesta para determinar si hubo alguna responsabilidad en alguna actitud negligente que impidiera el debido tratamiento”, señaló.

En paralelo, la Fiscalía también analiza si la situación podría encuadrarse en un posible abandono de persona a bordo del buque pesquero.

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“Son circunstancias que todavía estamos determinando, recibiendo la prueba correspondiente”, agregó el fiscal federal.

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Familiares de la víctima habían cuestionado el accionar del capitán del barco al considerar que no se habría facilitado una rápida atención médica ni un traslado oportuno hacia un centro de salud.

Además, la Justicia evalúa la posible presentación como querellantes tanto de la madre como de la esposa de Vilches.