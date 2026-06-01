El exintendente de Mar del Plata y actual legislador bonaerense, Guillermo Montenegro, volvió a referirse a la problemática de las personas en situación de calle y generó polémica con un duro mensaje publicado en la red social X.

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En su publicación, Montenegro sostuvo que “la única mirada social permitida es amparando a los ciudadanos que pagan sus impuestos y hacen las cosas bien” y rechazó las interpretaciones que vinculan la situación de calle con el frío, la pobreza o los consumos problemáticos.

“El problema es que hay delincuentes con prontuario merodeando en las puertas de las casas de los vecinos y de los comercios. Se pelean, gritan a cualquier hora, rompen botellas y afanan”, expresó el exjefe comunal.

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Además, afirmó que Mar del Plata “importó un 30% más de fisuras sin orden de compra” y aseguró que conoce desde dónde llegan y con qué finalidad, aunque sin brindar precisiones. “No se puede aflojar. Ni un paso atrás”, escribió.

Finalmente, Montenegro reiteró su postura respecto de las personas que permanecen en la vía pública: “A dormir al parador. Para hacer quilombo, volvé a tu ciudad de origen”, concluyó, en un mensaje que rápidamente generó repercusiones y debate en redes sociales.

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