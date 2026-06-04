Luego de que el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, ratificara que la Provincia mantendrá el sistema actual y exigirá que los vehículos radicados en territorio bonaerense continúen realizando la VTV en las plantas habilitadas, el exintendente de General Pueyrredon y actual senador bonaerense por la quinta sección, Guillermo Montenegro, cuestionó la postura de Axel Kicillof.

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A través de la red social X, Montenegro sostuvo: "Kicillof encontró una nueva causa para militar: defender el monopolio de la VTV. Por eso presentamos el proyecto para que la Provincia adhiera al nuevo régimen nacional. Menos filas. Menos demoras. Menos kilómetros para hacer un trámite".

Y agregó: "Pero el kirchnerismo prefiere atrincherarse para proteger un sistema agotado que les hace perder tiempo y plata a millones de bonaerenses".

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Kicillof encontró una nueva causa para militar: defender el monopolio de la VTV.



Por eso presentamos el proyecto para que la Provincia adhiera al nuevo régimen nacional.



Menos filas.

Menos demoras.

Menos kilómetros para hacer un trámite.



Pero el kirchnerismo prefiere… pic.twitter.com/EW848UJNvU — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) June 4, 2026

En la misma línea se expresó el concejal marplatense Julián Busetti, quien respaldó la iniciativa impulsada por Montenegro y apuntó contra la administración provincial: "Mientras millones de bonaerenses pierden tiempo y plata, Kicillof sale a defender el curro de la VTV".

La polémica se produjo luego de que el Gobierno nacional reglamentara la apertura del registro para que talleres particulares puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), una medida que ya cuenta con el respaldo de jurisdicciones como Mendoza y que la Ciudad de Buenos Aires busca implementar mediante una reforma legislativa. En cambio, la Provincia de Buenos Aires ratificó que continuará con el esquema vigente y que no adherirá a la desregulación impulsada por Nación.

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