Monte Grande: Intentaron estafar a familias de un colegio con cuotas falsas
Ciberdelincuentes enviaron correos a integrantes del Colegio Grilli de Monte Grande y reclamaron el pago de una supuesta deuda de $180.900. La maniobra fue detectada a tiempo y no hubo damnificados.
Una comunidad educativa de Monte Grande quedó en alerta tras un intento de estafa mediante correos electrónicos falsos. El engaño estuvo dirigido a familias del Colegio Grilli, a quienes les reclamaban el pago inmediato de cuotas supuestamente adeudadas.
Los mensajes llevaban como asunto “Regularización de saldo pendiente” y simulaban haber sido enviados por la administración del establecimiento. En el correo se informaba una deuda de $180.900 correspondiente al primer cuatrimestre de 2026 y se incluía un CBU o CVU para efectuar la transferencia.
La maniobra comenzó a quedar al descubierto cuando las familias dudaron de la autenticidad de los mensajes y se comunicaron con la institución. La administración confirmó que la cuenta bancaria informada no pertenecía a los canales oficiales del colegio y difundió una advertencia para evitar pagos.
Según informó Agencia DIB, fuentes de la institución señalaron que ningún integrante de la comunidad educativa llegó a transferir dinero, por lo que el intento de estafa no dejó damnificados.
Desde el establecimiento recomendaron verificar siempre la dirección del remitente antes de efectuar pagos y utilizar únicamente las cuentas institucionales previamente informadas. También aconsejaron desconfiar de mensajes que exijan transferencias urgentes o incluyan enlaces y datos bancarios desconocidos.
Fuente: Dib