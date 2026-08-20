Una comunidad educativa de Monte Grande quedó en alerta tras un intento de estafa mediante correos electrónicos falsos. El engaño estuvo dirigido a familias del Colegio Grilli, a quienes les reclamaban el pago inmediato de cuotas supuestamente adeudadas.

Ads

Los mensajes llevaban como asunto “Regularización de saldo pendiente” y simulaban haber sido enviados por la administración del establecimiento. En el correo se informaba una deuda de $180.900 correspondiente al primer cuatrimestre de 2026 y se incluía un CBU o CVU para efectuar la transferencia.

Puede interesarte

La maniobra comenzó a quedar al descubierto cuando las familias dudaron de la autenticidad de los mensajes y se comunicaron con la institución. La administración confirmó que la cuenta bancaria informada no pertenecía a los canales oficiales del colegio y difundió una advertencia para evitar pagos.

Según informó Agencia DIB, fuentes de la institución señalaron que ningún integrante de la comunidad educativa llegó a transferir dinero, por lo que el intento de estafa no dejó damnificados.

Desde el establecimiento recomendaron verificar siempre la dirección del remitente antes de efectuar pagos y utilizar únicamente las cuentas institucionales previamente informadas. También aconsejaron desconfiar de mensajes que exijan transferencias urgentes o incluyan enlaces y datos bancarios desconocidos.

Ads

Fuente: Dib

Ads