De la misma manera que ocurría en Mar del Plata, la realización de la competencia Enduro de Invierno -prevista para los días 29 y 30 de agosto en Pinamar- generó una fuerte controversia entre organizaciones ambientalistas, vecinos y autoridades locales debido a las tareas de movimiento de suelo en la franja de playa pública.

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Las obras contemplan la construcción de una pista de 3,2 kilómetros sobre la costa, en paralelo a la Avenida del Mar, entre los balnearios El Pájaro y Rada Beach. Según denuncian agrupaciones ecologistas, la intervención se realiza con maquinaria pesada en un área sensible del sistema dunícola.

La Fundación Ecológica Pinamar presentó reclamos ante el Ejecutivo municipal y el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, solicitando la suspensión de los trabajos. El planteo sostiene que la intervención podría vulnerar la normativa de protección ambiental vigente, al tiempo que advierte sobre posibles impactos como erosión costera, compactación de arena, contaminación sonora y riesgo de derrames de hidrocarburos.

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Desde el organismo ambiental también señalaron la presunta ausencia de una Declaración de Impacto Ambiental emitida por la autoridad provincial competente.

En contrapartida, la Municipalidad de Pinamar ratificó la realización del evento y sostuvo que la competencia cuenta con aval del Concejo Deliberante tras su tratamiento en comisión. Además, indicaron que la organización presentó un informe de evaluación ambiental en cumplimiento de los requisitos normativos locales.

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