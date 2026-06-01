En la foto se puede ver a la diva acompañada por Gino Bogani, Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas, Dany Mañas y el propio Cabrales, entre otros invitados habituales de estas reuniones que se convirtieron en una verdadera tradición para la conductora. Junto a la imagen, el empresario escribió: “Té de los domingos, un clásico”.

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Estos encuentros forman parte de la rutina social de Mirtha desde hace años y suelen reunir a sus amigos más íntimos para compartir una tarde de charla, café y buena compañía. Las reuniones habían tomado especial relevancia en los últimos meses luego de que la conductora atravesara algunos problemas de salud, aunque ya se encuentra plenamente recuperada y retomó sus actividades habituales.

En la foto se puede ver a la diva acompañada por Gino Bogani, Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas, Dany Mañas y el propio Cabrales, entre otros invitados habituales de estas reuniones que se convirtieron en una verdadera tradición para la conductora. Junto a la imagen, el empresario escribió: “Té de los domingos, un clásico”.

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