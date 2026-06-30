El presidente Javier Milei encabezará este martes a las 17:30, en la Casa Rosada, el acto de jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, oficializando así el recambio en una de las áreas clave del Gobierno nacional. Santilli llega al cargo tras la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó la Jefatura de Gabinete en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y de una creciente presión política. Pese a aceptar su salida, Milei sostuvo públicamente que continúa confiando en la inocencia del exfuncionario y remarcó que la Justicia aún no emitió un fallo sobre la causa.

Ads

Puede interesarte

El flamante jefe de Gabinete, referente del PRO y hasta ahora ministro del Interior, cuenta con el respaldo de Karina Milei y del asesor presidencial Santiago Caputo. En sus primeras declaraciones aseguró que buscará garantizar una transición "ordenada y responsable" y continuar con la agenda de reformas impulsada por el Gobierno.

Entre los desafíos inmediatos de Santilli aparecen la reactivación de la coordinación política y administrativa del Ejecutivo, además de la reorganización interna de la Jefatura de Gabinete, donde se esperan cambios en la segunda línea de funcionarios.





Ads

Ads