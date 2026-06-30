El Gobierno nacional inicia el segundo semestre con indicadores que considera favorables: logró garantizar el pago de los vencimientos de deuda de julio, retomó la desaceleración de la inflación y el Banco Central acumuló más de US$10.000 millones en reservas.

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Uno de los principales focos estará puesto en el mercado cambiario.

Analistas señalan que durante la primera mitad del año el tipo de cambio se sostuvo gracias a una fuerte liquidación de exportaciones y al ingreso de dólares por financiamiento privado, un escenario que podría modificarse en los próximos meses. No obstante, algunas proyecciones sostienen que el ingreso de divisas podría mantenerse impulsado por el sector energético y por una mayor liquidación de la cosecha gruesa.

Otro de los retos será consolidar una recuperación económica más amplia. Si bien los sectores exportadores mantienen un fuerte dinamismo, las actividades vinculadas al consumo interno y parte de la industria continúan mostrando un desempeño más débil. En ese contexto, los especialistas consideran que la expansión del crédito será clave para impulsar la actividad, aunque advierten que el aumento de la morosidad podría limitar el crecimiento del financiamiento.

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La evolución de los salarios también será determinante. Tras varios meses de caída frente a la inflación, los ingresos comenzaron a mostrar una leve recuperación en términos reales. Los analistas coinciden en que la mejora del poder adquisitivo será fundamental para sostener el consumo y extender los beneficios del crecimiento económico a una mayor parte de la población.

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Finalmente, los economistas recomiendan que el Gobierno avance cuanto antes en una estrategia de financiamiento para afrontar los importantes vencimientos de deuda previstos para 2027.

Consideran que aprovechar el actual contexto financiero para fortalecer las reservas y recuperar el acceso al mercado internacional permitiría reducir riesgos en un año que estará atravesado por el calendario electoral.

Fuente: TN

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