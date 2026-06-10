Mar del Plata tendrá este miércoles una jornada más agradable en comparación con los últimos días, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima prevista de 15°C, según el pronóstico meteorológico.

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El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte del día, mientras que el viento soplará desde el sector noroeste con velocidades moderadas y ráfagas que podrían alcanzar entre 21 y 42 kilómetros por hora.

Las condiciones serán estables y no se esperan precipitaciones.

En la zona del Puerto, la influencia marítima mantendrá elevados los niveles de humedad y generará un oleaje moderado, aunque sin inconvenientes para la navegación habitual.

Por su parte, en sectores más alejados de la costa, como Batán y Sierra de los Padres, la amplitud térmica se hará sentir con mayor intensidad debido a las características geográficas de la región.

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No rigen alertas meteorológicas para General Pueyrredon ni para la Costa Atlántica.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, tampoco se esperan fenómenos significativos en ciudades cercanas como Miramar, Mar Chiquita, Villa Gesell y Pinamar, donde se mantendrán condiciones similares.

En cuanto al pronóstico extendido, se prevé que el ingreso de una masa de aire frío provoque un descenso de las temperaturas hacia el viernes. Para el fin de semana se anuncian mínimas cercanas a los 4°C y máximas que rondarán los 11°C, con una sensación térmica más baja por efecto del viento.

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Sobre el autor El Marplatense