El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para hoy una jornada típicamente invernal en Mar del Plata, marcada por el frío, la inestabilidad y la presencia de viento intenso del sector sur.

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Durante toda la jornada se esperan chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación que se mantendrá entre el 10% y el 40%.

En cuanto a la temperatura, el día comenzará con una mínima de 1° por la mañana, mientras que por la tarde se alcanzará una máxima de 7°. Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 5°.

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El viento será protagonista: soplará del sector sur con velocidades entre 32 y 41 km/h durante la mañana y la tarde, disminuyendo levemente por la noche a valores de 23 a 31 km/h. Además, se prevén ráfagas intensas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, manteniéndose elevadas incluso en horas nocturnas.

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