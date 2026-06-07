Los cambios demográficos y culturales que atraviesan la sociedad están generando nuevas oportunidades de negocio vinculadas al mundo de las mascotas. Mientras la tasa de natalidad registra una sostenida caída y algunas maternidades enfrentan una disminución en la demanda de sus servicios, crece el número de personas y familias que destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al cuidado de perros y gatos.

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El fenómeno, que se observa en distintos países y también en Argentina, está impulsando una industria en plena expansión. Cada vez son más los hogares que consideran a sus mascotas como integrantes centrales de la familia, una transformación que modificó hábitos de consumo y dio lugar a servicios que hace algunos años parecían impensados.

Entre las novedades aparece el lanzamiento de planes de salud para animales domésticos con prestaciones similares a las de una prepaga. Estas coberturas incluyen consultas veterinarias, vacunación, estudios clínicos, atención de urgencias y distintos beneficios orientados a reducir el impacto económico de tratamientos y controles médicos.

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La tendencia también se refleja en la proliferación de guarderías, hoteles, paseadores profesionales, centros de recreación, entrenadores, servicios de traslado e incluso propuestas de cumpleaños y celebraciones especialmente pensadas para mascotas. El crecimiento de la oferta responde a una demanda cada vez más fuerte de dueños que buscan garantizar bienestar y calidad de vida a sus animales.

Especialistas consultados por distintos estudios sostienen que detrás de este fenómeno existe una combinación de factores sociales. El retraso en la edad de maternidad y paternidad, el aumento de hogares unipersonales, los cambios en los modelos familiares y una mayor valoración del vínculo emocional con los animales explican parte de una tendencia que se consolida año tras año.

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Los números acompañan esa transformación. El mercado de productos y servicios para mascotas mantiene una expansión sostenida y atrae inversiones en áreas que van desde la salud hasta la alimentación premium. Para muchas empresas, se trata de uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento en los próximos años.

Lejos de ser una moda pasajera, la denominada “humanización de las mascotas” ya tiene efectos concretos sobre la economía y los hábitos cotidianos. En un contexto de cambios demográficos profundos, perros y gatos ocupan un lugar cada vez más relevante en millones de hogares, impulsando una industria que no deja de sumar servicios y nuevas propuestas.

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