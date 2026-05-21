Gran Hermano Generación Dorada vivió un momento de máxima tensión este miércoles cuando Mavinga tuvo que tomar una importante decisión en vivo.



La producción puso a disposición un Golden Ticket para que Carmiña pudiera volver a ingresar a la casa, pero la decisión final quedó en manos de Mavinga.

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Finalmente, la ex participante eligió que Carmiña NO reingrese al reality, generando sorpresa tanto en el estudio como entre los fanáticos del programa.

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