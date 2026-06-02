Un comisario de la Policía Bonaerense fue asesinado este lunes por la noche en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, durante un presunto intento de robo. La víctima fue identificada como Diego Fernando Ponce, de 46 años, quien se encontraba de franco al momento del ataque.

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El hecho ocurrió en la intersección de las calles Apipé y Obligado, cuando el efectivo se dirigía a buscar a su hija. Según las primeras informaciones, fue interceptado por al menos tres delincuentes y recibió varios disparos en circunstancias que todavía son materia de investigación.

Ponce, que prestaba servicios en la Escuela de Policía Juan Vucetich, sufrió heridas de bala en el abdomen y la espalda. Tras el ataque, vecinos de la zona lo trasladaron de urgencia en su propia camioneta hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 29, donde los médicos constataron su fallecimiento.

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Luego del crimen, los agresores escaparon y permanecían prófugos. Durante la madrugada, efectivos policiales y peritos trabajaban en la escena para recolectar pruebas que permitan identificarlos y determinar cómo ocurrió el hecho.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, que busca establecer si se trató de un intento de robo o si existieron otros motivos detrás del ataque.

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El asesinato se produjo en un contexto de creciente preocupación por los hechos de inseguridad en el distrito, uno de los más poblados de la provincia de Buenos Aires. Hace menos de dos semanas, otro episodio violento en Virrey del Pino terminó con la muerte de un adolescente de 16 años que participaba de un asalto.

Fuente: TN