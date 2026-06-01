La Municipalidad de General Pueyrredon informó que durante mayo secuestró 545 motocicletas por distintas infracciones detectadas en una serie de controles realizados en diferentes puntos de la ciudad.

Ads

Los operativos fueron coordinados por la Secretaría de Seguridad, a través del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y la Dirección de Tránsito. Según se indicó, las acciones estuvieron orientadas a mantener el orden en la vía pública, prevenir picadas ilegales, evitar el uso indebido de motos y disuadir conductas que puedan derivar en hechos delictivos.

Como resultado de los controles, fueron retiradas de circulación 545 unidades que incumplían la normativa vigente. Desde el Municipio señalaron que estas tareas forman parte de una política sostenida para reforzar la seguridad, promover el cumplimiento de las reglas y favorecer una convivencia más ordenada en el espacio público.

Ads

Puede interesarte

Ads