El festival se desarrolló entre las 11 y las 21 en Villa Mitre y Villa Victoria, donde vecinos y turistas disfrutaron de una jornada dedicada al café, la música y los emprendimientos locales.

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La propuesta reunió a 40 cafeterías de la ciudad y contó además con DJs en vivo, feria de emprendedores, espacio infantil y distintas charlas temáticas relacionadas al mundo del café.

Las actividades vinculadas a la cultura cafetera se realizaron en el Microcine de Villa Victoria y estuvieron encabezadas por referentes de las cafeterías participantes.

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En paralelo, distintos DJs animaron la jornada en ambas sedes. Entre los artistas que participaron estuvieron Clarita G & Den Zayat, Seba Walker, Esposito Brothers, Fredy Zayat y Jose & Pascutto, además de W. Martins, Fede López, Nico Bonnanni y Peterswarez.

El evento volvió a consolidarse como una de las propuestas gastronómicas y culturales más convocantes de la ciudad, con una importante presencia de público durante toda la jornada.

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