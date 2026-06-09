La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, informó que en lo que va de 2026 logró vincular a más de 1.500 postulantes con empresas de distintos sectores de la ciudad, lo que permitió cubrir más de 415 puestos de trabajo.

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La tarea es llevada adelante por la Dirección de Empleo y Formación para el Trabajo mediante el servicio de intermediación laboral, una herramienta que brinda asesoramiento, búsqueda y preselección de personal, fortaleciendo el vínculo entre quienes buscan empleo y las empresas que necesitan incorporar trabajadores.

Según detallaron desde el área, los perfiles más demandados corresponden a operarios y oficios, ventas, técnicos y licenciados. Entre las búsquedas laborales más recientes se destacan puestos para carnicero especializado en cortes, venta de repuestos y servicios de frenos automotor, atención al cliente y chofer de camión para reparto.

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Actualmente, la plataforma municipal cuenta con 22 búsquedas activas que representan más de 100 vacantes disponibles para distintos rubros y niveles de experiencia.

Talleres para estudiantes

En paralelo, el Municipio continúa desarrollando por sexto año consecutivo los Talleres de Empleabilidad destinados a estudiantes de los últimos años del nivel secundario, con el objetivo de acercarlos al mundo laboral y brindarles herramientas para su futura inserción.

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Durante la primera mitad de 2026 se realizaron más de 21 talleres que alcanzaron a unos 600 estudiantes. Las capacitaciones incluyeron contenidos vinculados a la elaboración de currículums, estrategias para afrontar entrevistas laborales, desarrollo de habilidades blandas como el trabajo en equipo y orientación para identificar oportunidades laborales acordes a los intereses y capacidades de cada joven.

Impulso al emprendedurismo

Por otra parte, la Expo Emprendedores Locales continúa consolidándose como una herramienta de promoción para el desarrollo emprendedor de la ciudad. Desde enero se llevaron adelante 125 dispositivos de comercialización durante fines de semana y feriados en espacios públicos como Plaza España y Parque Primavesi.

Además, los emprendedores locales participaron de eventos de gran convocatoria como YECA y CAFEST Vol. 3, ampliando sus oportunidades de visibilización y comercialización.

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Quienes deseen acceder a los servicios de orientación laboral pueden acercarse a la sede central ubicada en Marcelo T. de Alvear 115 o a la oficina de Salta 1842, quinto piso. Allí es posible cargar el currículum, postularse a búsquedas activas y recibir asesoramiento personalizado.

Para obtener más información sobre programas, capacitaciones y ofertas laborales vigentes, los interesados pueden ingresar al sitio web www.mardelplata.gob.ar/empleo.