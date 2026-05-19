La mañana del martes comenzó con 3,9°C en Mar del Plata y una sensación térmica de 0,1°C, en una jornada con cielo algo nublado y viento del noroeste a 17 kilómetros por hora, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

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Para el resto del día se espera cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones y una temperatura máxima de 15°C.

Además, el SMN anticipó ráfagas del sudoeste de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la tarde y la noche.

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