Durante la charla, repasó su presente laboral, su paso por MasterChef Celebrity Argentina y también recordó su trayectoria como vedette y cantante, con distintas experiencias dentro del mundo del espectáculo.

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Uno de los momentos más emotivos se dio cuando Balli recordó el grave accidente que sufrió años atrás, un hecho que marcó un antes y un después en su vida. Según contó, las secuelas de ese episodio le impidieron cumplir uno de sus mayores deseos: ser madre.

La empresaria compartió el dolor que le generó esa situación y cómo la atravesó a lo largo del tiempo, en un testimonio íntimo que conmovió durante la entrevista.

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