Luis Ventura estuvo en el streamig de Martín Cirio
Luis Ventura participó del streaming de Martín Cirio y dejó fuertes declaraciones sobre el funcionamiento de los llamados “blindajes mediáticos” en la televisión.
Luis Ventura participó del streaming de Martín Cirio y dejó fuertes declaraciones sobre el funcionamiento de los llamados “blindajes mediáticos” en la televisión.
La modelo estuvo de invitada en el streaming de Martín Cirio
Marixa Balli estuvo como invitada en el streaming de Martín Cirio y habló a corazón abierto sobre su historia personal y profesional.
La Corte Suprema de Justicia desestimó la demanda por daños y perjuicios que había iniciado Santiago Adamoli contra Gustavo Mariano Martin Frattini, conocido como Martín Cirio o “La Faraona”.
El youtuber, conocido como “La Faraona”, anunció que se va a alejar de las redes sociales por un tiempo.