El reclamo apuntaba a responsabilizar al influencer por el supuesto hostigamiento que Adamoli dijo haber recibido en redes sociales tras un video publicado en 2019.

Ads

En ese entonces, Cirio contó que su exnovio le había iniciado una demanda en la que le reclamaba el 30% de sus ganancias y relató detalles del final de la relación. Adamoli sostuvo que esa exposición derivó en agresiones en su contra. Si bien en primera instancia la Justicia le dio la razón, la Cámara Civil revocó el fallo al considerar que no hubo identificación directa ni un llamado a atacar. Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso por inadmisible.

Tras conocerse la decisión, Cirio publicó un mensaje en sus redes aclarando que su regreso al stream ya estaba previsto y que coincidió con el fallo. “Mañana vuelvo al stream (con Faranews). Se dio la casualidad que el fallo coincidió con mi vuelta, pero el countdown es por mi vuelta al stream. No va a ser un stream hablando del juicio de mi ex, aunque obvio voy a tocar el tema”, escribió.

Ads

Ads