Durante la charla, el periodista aseguró que en Intrusos “pedían plata por blindajes mediáticos” y explicó cómo operaba ese mecanismo dentro del mundo del espectáculo.

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En ese contexto, mencionó el caso de Ricardo Fort y afirmó: “A Ricardo Fort le tiraban palos todos los días porque no había aceptado un blindaje de 15.000 dólares mensuales”.

Además, Ventura también apuntó contra el periodismo político y lanzó duras críticas: sostuvo que “la mayoría son operadores ensobrados y extorsionadores”. En esa línea, mencionó a Silvia Mercado, quien lo había acusado de cobrar dinero del gobierno, y también recordó las declaraciones de Elisa Carrió, que en su momento lo señaló por supuestos vínculos con la SIDE.

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