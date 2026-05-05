Luis Ventura estuvo en el streamig de Martín Cirio
Luis Ventura participó del streaming de Martín Cirio y dejó fuertes declaraciones sobre el funcionamiento de los llamados “blindajes mediáticos” en la televisión.
Luis Ventura participó del streaming de Martín Cirio y dejó fuertes declaraciones sobre el funcionamiento de los llamados “blindajes mediáticos” en la televisión.
Este miércoles al mediodía, en una transmisión conjunta entre Bondi Live y DGO, se anunciaron las nominaciones a los Premios Martín Fierro Latino, que se celebrarán el 23 de noviembre en la ciudad de Miami.
El periodista Luis Ventura compartió en sus redes sociales el emotivo momento con su hijo.
APTRA celebró la primera edición de los Martín Fierro a los portales web.
APTRA anunció los nominados para la entrega del 27 de julio. Conducen Pamela David y Luis Novaresio.
La actriz tuvo un problema eléctrico en su departamento y ante la falta de herramientas la estatuilla fue su única salvación.