APTRA dio a conocer los nominados para los Martín Fierro de Radio 2025, que se entregarán el domingo 27 de julio en el Espacio Darwin del Hipódromo de Palermo. La ceremonia, que será conducida por Pamela David y Luis Novaresio, promete ser una de las más competitivas de los últimos años.



Los nominados:

1. PROGRAMA PERIODÍSTICO MATUTINO DIARIO AM

Pan y Circo (Radio Rivadavia)

Mañana Sylvestre (Radio 10)

Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre)

Vilouta 910 (La Red)



2. PROGRAMA PERIODÍSTICO MATUTINO DIARIO FM

De acá en más (Urbana Play)

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos)

Mercuriali 107.9 (El Observador)





5. PROGRAMA INTERÉS GENERAL DIARIO NOCTURNO AM y FM

Pensándolo bien (Radio Mitre)

La venganza será terrible (AM 750)

Tiempo de Show (Radio Del Plata)

AloCarla (El Destape)

6. PROGRAMA SEMANAL AM

El Aguante de Sábado Tempranísimo (Radio Mitre)

Te escucho (Radio Rivadavia)

El Alargue de Fin de Semana (La Red)



7. PROGRAMA DEPORTIVO

Fútbol 910 (La Red)

D Selección (D Sports Radio)

Un buen momento (La Red)



8. PROGRAMA MUSICAL

Aspen Night (Aspen)

La Noche de Blue (Radio Blue)

Arriba los 40 (Los 40)

9. PROGRAMA MUSICAL SEMANAL

Vinos y Vinilos (Radio con Vos)

Eternamente Beatles (Radio Del Plata)

Amigos de lo eterno (Millenium)



10. PROGRAMA CULTURAL/EDUCATIVO

El Ojo del Arte (Metro)

Cosas Maravillosas (Radio 10)

Tierra adentro (Radio Nacional)



11. PROGRAMA DIARIO DE INTERÉS GENERAL EN AM

Basta Baby (Radio Rivadavia)

Encendidos en la Tarde (Radio Mitre)

Nunca es tarde (Radio Nacional)



12. PROGRAMA DIARIO DE INTERÉS GENERAL EN FM

Nadie nos para (Rock and Pop)

El Club Del Moro (La 100)

Perros de la Calle (Urbana Play)



13. LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

Mariana Contartessi (López 910 – La Red)

Romina Manguel (No dejes para mañana – Radio con Vos)

Florencia Halfon (La Negra Pop – Pop Radio)



14. LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

Nelson Castro (Crónica de una Tarde Anunciada – Radio Rivadavia)

Ramón Indart (Todo en Off – Radio Splendid)

Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10)

Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Radio Mitre)



15. LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA – AM

Cristina Pérez (Cristina Sin Vueltas – Radio Rivadavia)

Cecilia Laratro (Compañía de Radio – CNN Radio)

Sandra Borghi (Aire de Noticias – Radio Mitre)

Adriana Salgueiro (Espléndidos – Radio Colonia)



16. LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA – FM

Martina Soto Pose (Clásico de Clásicos Vol. 2 – Rock and Pop)

Lizy Tagliani (Arriba Bebé – Pop Radio)

Virginia Lago (El Buen Modo – La 2×4)

Julieta Prandi (Sarasa – La 100)

17. LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA – AM

Juan Amorín (Conflicto de Intereses – Radio 10)

Fernando Carnota (Juntos en Continental – Continental)

Gustavo López (López 910 – La Red)



18. LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA – FM

Sergio Lapegüe (Atardecer de un día agitado – La 100)

Sebastián Wainraich (Vuelta y Media – Urbana Play)

Bebe Contepomi (Todo lo demás también – Mega)



19. LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA SEMANAL – AM y FM

César Litvin (El Gato Escaldado – AM 750)

Marcelo Bonelli (Sábado Tempranísimo – Radio Mitre)

Walter Nelson (Un buen domingo – La Red)



20. LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

Juan Carlos “Toti” Pasman (Fútbol 910 – La Red)

Gustavo Grabia (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio con Vos)

Sofi Martínez (Perros de la Calle – Urbana Play)



21. LABOR HUMORÍSTICA

Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio con Vos)

Ariel Tarico (Crónica de una tarde anunciada – Radio Rivadavia)

Flor Alkorta (Mediodía 750 – AM 750)



22. SERVICIO INFORMATIVO

Mitre Informa Primero (Radio Mitre)

Servicio Informativo Continental (Continental)

Radionoticias Del Plata (Radio Del Plata)



23. SERVICIO INFORMATIVO – PANORAMA INTERNACIONAL

El Rotativo del Aire – Radio Rivadavia

Servicio Informativo – CNN Radio

Servicio Informativo – Radio Splendid



24. LABOR LOCUCIÓN FEMENINA

Ailín Reig (Mucha Radio)

Andrea Estévez Mirson (Canciones Son Amores – Radio Mitre)

Yamila Segovia (Buenas Tardes China / ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio con Vos)



25. LABOR LOCUCIÓN MASCULINA

Pablo Bricker (Mega)

Bebe Sanzo (El Club Del Moro – La 100)

Guillermo Gilabert (Ranking Radio Disney – Radio Disney)

26. RELATOR DEPORTIVO

Gabriel Anello (Super Mitre Deportivo – Radio Mitre)

Leonardo Gentile (Fútbol de Primera – La Red )

Hernán Feler (Doble Amarilla – D Sports Radio)

Daniel Mollo (Boca de Selección – Radio Del Plata)



27. MEJOR LABOR EN PRODUCCIÓN

Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Radio Mitre)

Sol Durán (Cristina Sin Vueltas – Radio Rivadavia)

Gonzalo Cores (Mañana Sylvestre – Radio 10)



28. MEJOR LABOR EN OPERACIÓN

Marcelo Seminara (Aspen)

Guillermo Bidondo (El Club del Moro – La 100)

Daniel Esteban García (Maldición, va a ser un día hermoso –

Vorterix)



29. LABOR EN MUSICALIZACIÓN

Juano Sirvén (Los 40)

Julián “Pento” Etchevarría (Rock and Pop / Blue)

Marcelo Rojas (La 2×4)



30. MOVILERO

Rodrigo Porto (Radio Rivadavia)

Silvina Brandimarte (La Red)

Jorge Moure (Radio Mitre)



31. COLUMNISTA DE ESPECTÁCULOS

Guido Záffora (Pastor 910 – La Red)

Tamara Pettinato (¿Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos? – Radio con vos)

Karina Iavícoli (Diego a la tarde – Radio Mitre)



32. COLUMNISTA POLÍTICO / ECONÓMICO / POLICIAL

Ignacio Ortelli (Esta mañana – Radio Rivadavia)

Martín Candalaft (MP 910 – La Red)

Ariel Sack (Mañana Sylvestre – Radio 10)