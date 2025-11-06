VISIONSHOW nominado a los premios Martín Fierro Latino
Este miércoles al mediodía, en una transmisión conjunta entre Bondi Live y DGO, se anunciaron las nominaciones a los Premios Martín Fierro Latino, que se celebrarán el 23 de noviembre en la ciudad de Miami.
Por un lado, Ángel de Brito estuvo al frente de su programa Ángel Responde, mientras que del otro lado, desde All Access en DGO, participaron el Pollo Álvarez y Sol Rivas, junto al presidente de APTRA, Luis Ventura, y la invitada especial Pía Shaw.
Durante la transmisión se dieron a conocer todas las ternas, entre ellas, la nominación de VISIONSHOW como Mejor Contenido de Espectáculos en Plataforma.
Desde nuestro equipo, celebramos con orgullo este reconocimiento y lo compartimos con nuestros lectores, seguidores y todos los que acompañan el trabajo diario que hacemos con pasión y compromiso. Todos ustedes también son parte de esta nominación, por eso queremos agradecerles y compartirlo.
VIDEO https://www.instagram.com/visionshowtv/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c05e3d50-6a36-49f8-970a-d1e8540cb78c
