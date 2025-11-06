Por un lado, Ángel de Brito estuvo al frente de su programa Ángel Responde, mientras que del otro lado, desde All Access en DGO, participaron el Pollo Álvarez y Sol Rivas, junto al presidente de APTRA, Luis Ventura, y la invitada especial Pía Shaw.

Ads

Durante la transmisión se dieron a conocer todas las ternas, entre ellas, la nominación de VISIONSHOW como Mejor Contenido de Espectáculos en Plataforma.



Desde nuestro equipo, celebramos con orgullo este reconocimiento y lo compartimos con nuestros lectores, seguidores y todos los que acompañan el trabajo diario que hacemos con pasión y compromiso. Todos ustedes también son parte de esta nominación, por eso queremos agradecerles y compartirlo.



VIDEO https://www.instagram.com/visionshowtv/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c05e3d50-6a36-49f8-970a-d1e8540cb78c

Ads