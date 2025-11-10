Este domingo se llevó a cabo la ceremonia de bautismo de Toni, el hijo de Fabiana Liuzzi y Luis Ventura, en un evento íntimo y muy emotivo que reunió a familiares, amigos y seres queridos.



Entre los presentes estuvo una de las invitadas especiales, quien compartió en redes sociales su felicidad por haber sido parte del momento: “Vivimos un momento súper emotivo, otro gran evento que me regala la música. Gracias Fabi por hacerme parte de la ceremonia y del festejo, son adorables. Los quiero”, expresó en su publicación, acompañada de varias fotos del encuentro.



Durante el festejo también agradeció a @mbsalonok y @flagonzaleznails por su look para la ocasión, y contó que compartió un cálido almuerzo con la madrina de Toni, @fervivesok, con quien charló y destacó como “una divina total”.

VIDEO https://www.instagram.com/p/DQ22Rc9Dqi1/

