Luciana Salazar estuvo recientemente en el programa de streaming de Martín Cirio y apuntó fuertemente contra Yanina Latorre.

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Durante la entrevista, la modelo fue contundente al referirse a la conductora de "SQP", afirmando que "Yanina Latorre pasó un límite". Esta no es la primera vez que Salazar arremete contra Latorre en el espacio de Cirio; ya en noviembre de 2025, durante su participación en el show en vivo "La noche de Martina" en el Movistar Arena, Salazar había disparado contra ella calificándola como una de sus "enemigas públicas".

Salazar continúa expresando su malestar por las resoluciones judiciales relacionadas con la manutención de su hija Matilda.

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