El conductor publicó un video y contó que conoció al artista hace 35 años, cuando comenzaba a presentarse en el país y tuvo una recordada aparición en Videomatch. En ese sentido, destacó su talento, carisma y la humildad que, según expresó, todavía conserva.

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“Hace 35 años conocí a un ser humano maravilloso, con un talento único, con un carisma sensacional, con esa humildad y esa sonrisa que todavía conserva”, escribió Tinelli en su publicación.

Además, remarcó la importancia de Ricky Martin dentro de la música latina y celebró su vuelta al país. “Hoy vuelve a mi país con su magia, y todos lo celebramos. Bienvenido a la Argentina”, agregó.

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VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DXQk_vFDonQ/?igsh=NWJrdGtmZWh5dWJy

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