La puesta en funcionamiento de la Policía Judicial en la provincia de Buenos Aires comienza a tomar forma y Mar del Plata será una de las ciudades clave en esta nueva estructura dedicada a la investigación criminal. En las próximas semanas se abrirá el proceso de inscripción para cubrir once cargos especializados que formarán parte del organismo.

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La convocatoria fue lanzada por la Procuración General bonaerense y apunta a incorporar profesionales de distintas disciplinas que trabajarán de manera exclusiva en la investigación de delitos bajo las órdenes de los fiscales.

A diferencia de las fuerzas de seguridad tradicionales, la Policía Judicial no realizará tareas de prevención ni patrullaje. Su misión será asistir a las fiscalías en la búsqueda, análisis y preservación de pruebas, mediante equipos integrados por detectives, peritos e investigadores con formación técnica y científica.

En Mar del Plata se concursarán diez cargos de detectives judiciales y un puesto de perito forense. Los perfiles requeridos incluyen abogados, licenciados en Criminalística, especialistas en informática, ingenieros informáticos y profesionales de ciencias económicas.

Según lo previsto, uno de los cargos estará destinado a un Detective Judicial I, mientras que otros dos corresponderán a la categoría Detective Judicial II. También se cubrirán tres puestos de Detective Judicial III, orientados especialmente a profesionales vinculados a la informática forense y la investigación tecnológica, además de cuatro cargos de Detective Judicial IV.

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Por otro lado, se incorporará un licenciado en Criminalística que desempeñará funciones en el Instituto de Ciencias Forenses que funciona en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Un nuevo modelo de investigación

La creación de la Policía Judicial busca dotar al Ministerio Público de una estructura propia para investigar delitos complejos, reduciendo la dependencia operativa de las fuerzas policiales tradicionales.

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El organismo fue creado por la Ley Provincial 15.005 y funcionará bajo la órbita del Ministerio Público bonaerense. Su intervención estará limitada a los requerimientos de los fiscales que conduzcan las investigaciones penales.

Entre sus características principales se encuentra la disponibilidad permanente. El servicio funcionará las 24 horas, los 365 días del año, con personal especializado para intervenir en distintos tipos de causas judiciales.

Cómo inscribirse

La inscripción para participar de los concursos estará abierta desde el 29 de junio hasta el 15 de julio.

Los interesados podrán realizar consultas a través del correo electrónico [email protected] o a [email protected] o acceder a la información completa en el sitio oficial del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.

Con esta convocatoria comienza una etapa clave para la conformación de un organismo que promete modificar la forma en que se desarrollan las investigaciones penales en territorio bonaerense.

