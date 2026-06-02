La ciudad de Mar del Plata será escenario del Congreso de Ingeniería 2026, un encuentro nacional organizado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires que reunirá a referentes del ámbito productivo, académico y tecnológico bajo el lema “Industria Alimentaria: el desafío de crecer. Agua segura, tecnología e inocuidad alimentaria”.

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El evento se desarrollará los días 17, 18 y 19 de junio en el Gran Hotel Provincial y estará dirigido a ingenieros de distintas especialidades vinculadas a la industria, empresarios, cámaras empresarias, especialistas en alimentos, organismos gubernamentales, universidades, estudiantes y representantes de sectores relacionados con la producción, la sustentabilidad y la gestión del agua.

Desde el Distrito del CIPBA destacaron que el congreso busca convertirse en un aporte de la ingeniería al desafío de crecimiento que enfrenta la industria alimentaria, una actividad de fuerte impacto económico tanto a nivel local como regional.

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Entre los participantes confirmados se encuentran el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez; la presidenta de COPAL, Carla Bonito; y el director nacional de Alimentos, Pablo Morón. También formarán parte del encuentro representantes de organismos como INAL, CONICET, CEPAL, ACUMAR y universidades nacionales, además de empresas líderes del sector alimentario.

Uno de los momentos destacados será la exposición del economista y periodista especializado en innovación e inteligencia artificial Sebastián Campanario, quien brindará una charla titulada “El futuro en tiempo real: la nueva agenda de la creatividad e innovación”.

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Durante las tres jornadas se abordarán temas vinculados a innovación tecnológica, sostenibilidad, economía circular, biotecnología, comercio exterior, automatización de procesos, regulación alimentaria, logística y tratamiento responsable del agua y los efluentes industriales.

Además de las conferencias y paneles, el congreso incluirá espacios de networking y stands empresariales orientados a promover vínculos estratégicos, oportunidades comerciales e intercambio de experiencias entre distintos actores del sector productivo.

En paralelo, el 19 de junio se llevará adelante una Ronda de Negocios Alimentos organizada por la UCIP, con el objetivo de fortalecer relaciones comerciales y generar nuevas oportunidades para empresas vinculadas a la industria alimentaria.

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Los interesados en participar podrán inscribirse a través del sitio: www.g2consultora/congreso, para mayores informes dirigirse al wp 2235029585.