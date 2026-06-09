Mar del Plata será sede en mayo del año próximo del encuentro anual del Grupo de Trabajo sobre Tecnología en Artes de Pesca y Comportamiento de Peces, organizado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con la participación de más de cien especialistas internacionales y la coordinación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.

Ads

Se trata de un hecho histórico, ya que será la primera vez que este encuentro científico de relevancia global se realice en América del Sur, consolidando a Argentina como un actor estratégico en el ámbito de la investigación pesquera.

La designación se concretó durante la última reunión del Grupo, desarrollada entre el 11 y el 15 de mayo en Cairns, Australia, donde un investigador del INIDEP presentó avances técnicos vinculados al desarrollo de redes de arrastre más eficientes y con menor impacto sobre el lecho marino, además de formalizar la postulación de Mar del Plata como sede del evento.

Ads

Puede interesarte

El Grupo es uno de los principales espacios de intercambio técnico y científico a nivel mundial en materia de artes de pesca, innovación tecnológica y sostenibilidad. Entre sus ejes se destacan la reducción del consumo de combustible, la disminución de la captura incidental de especies no objetivo y la mitigación del impacto ambiental de las prácticas pesqueras.

La elección del INIDEP como anfitrión representa un reconocimiento a la trayectoria científica del organismo y al trabajo sostenido de sus equipos en el desarrollo de tecnologías pesqueras más eficientes. Asimismo, abre una oportunidad para fortalecer vínculos internacionales y potenciar la cooperación en el sector.

Ads

El evento contará además con el respaldo del Ente Municipal de Turismo y Cultura, en el marco de una estrategia conjunta para posicionar a la ciudad como sede de encuentros internacionales de alto nivel.

Puede interesarte

ICES, fundado en 1902 en Copenhague, es la organización científica internacional más antigua dedicada al estudio de los mares, mientras que la FAO impulsa políticas orientadas a la seguridad alimentaria y el uso sostenible de los recursos pesqueros a nivel global.