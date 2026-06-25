La ciudad de Mar del Plata será escenario de la Semana Social Diocesana 2026, una propuesta que reunirá a jóvenes, referentes sociales, sindicales, empresariales y autoridades religiosas para debatir sobre educación, trabajo y los desafíos actuales del mundo contemporáneo.

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El evento tendrá lugar principalmente en el Hotel 13 de Julio e incluirá una agenda intensa de actividades distribuidas entre el viernes 26 y el sábado 27 de junio.

Durante la jornada del viernes se realizarán encuentros de jóvenes, mateadas con dirigentes y el acto inaugural, que contará con la participación de autoridades locales e intendentes, junto con la apertura a cargo de Monseñor Ernesto Giobando, obispo de Mar del Plata.

Bajo el lema “Educación y trabajo al servicio de la dignidad humana”, también se desarrollarán espacios de reflexión con funcionarios, representantes gremiales, empresarios y actores de la sociedad civil, enfocados en la convivencia, la participación y los desafíos del empleo.

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Por la tarde del mismo día se llevarán a cabo conversatorios dedicados al impacto de la inteligencia artificial en la educación superior, la formación profesional y el desarrollo humano, con la participación de referentes académicos de la ciudad y la región.

Como cierre de la jornada, se realizará una marcha y festival en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, con un recorrido desde el Hotel 13 de Julio hasta la Catedral.

El sábado 27 continuará la actividad con una conferencia sobre Doctrina Social de la Iglesia, la presentación de proyectos vinculados a “Eco Comunidades” y la exposición de material bibliográfico sobre el testimonio cristiano y la acción pastoral.

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La Semana Social culminará con una misa de clausura presidida por autoridades eclesiásticas, cerrando dos jornadas de reflexión, debate y participación comunitaria en distintos ámbitos de la ciudad.