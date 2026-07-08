La Municipalidad de General Pueyrredon informó que ya se encuentra abierta la inscripción para participar del concurso Emprendimiento Argentino 2026, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca reconocer y potenciar proyectos innovadores de todo el país. En esta edición, Mar del Plata será sede de la final provincial, que se desarrollará durante el mes de octubre.

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El certamen, promovido por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía de la Nación, está dirigido a emprendimientos que cuenten con una propuesta de valor validada y una antigüedad menor a siete años.

En esta oportunidad, el Municipio de Tres de Febrero tendrá a su cargo la selección de los proyectos que representarán a la provincia en la instancia final que se llevará a cabo en General Pueyrredon, una designación que, según destacaron desde el Ejecutivo local, refleja el crecimiento del ecosistema emprendedor marplatense.

La convocatoria está abierta a iniciativas vinculadas a sectores como ciencia, tecnología, software, biotecnología y transformación digital, además de emprendimientos innovadores en áreas tradicionales como agroindustria, alimentos y bebidas, diseño, manufactura y producciones regionales.

Los proyectos serán evaluados por un jurado integrado por referentes del ámbito empresarial, académico, financiero y del sector público. Además de competir por distintos reconocimientos, los participantes podrán acceder a instancias de formación, vinculación y fortalecimiento de sus iniciativas.

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Los emprendimientos ganadores de la final nacional, prevista para el 19 y 20 de noviembre, recibirán mentorías personalizadas, becas de formación ejecutiva, capacitaciones especializadas y otros beneficios. Esta edición también incorporará el Sello Emprendimiento Argentino, una distinción oficial destinada a reconocer a los proyectos más destacados del ecosistema nacional.

La inscripción estará habilitada hasta el 31 de julio. Quienes necesiten asistencia para completar el trámite o resolver consultas relacionadas con el registro MiPyME o ARCA podrán acercarse a la Oficina de Empleo, ubicada en Marcelo T. de Alvear 115 o en el quinto piso de Salta 1842, de lunes a viernes de 8.15 a 15, o comunicarse por correo electrónico a [email protected].

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