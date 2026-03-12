La Secretaría de Salud municipal anunció que Mar del Plata fue seleccionada como una de las sedes en Argentina para desarrollar el estudio internacional “Respirar Bien Sudamérica”, orientado a mejorar el diagnóstico temprano y el tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

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La iniciativa es impulsada en la ciudad en colaboración con el Departamento de Enfermedades Crónicas del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y busca fortalecer el primer nivel de atención, además de promover la articulación entre los distintos niveles del sistema de salud para avanzar hacia un abordaje más efectivo de esta enfermedad respiratoria crónica.

El proyecto comenzó a desarrollarse en 2025 y se implementa en instituciones de Argentina, Brasil, Perú y el Reino Unido. En el país, las sedes seleccionadas son la provincia de La Rioja y Mar del Plata.

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El objetivo central es mejorar la calidad de atención de las personas que viven con EPOC. En esta etapa, el estudio contempla un análisis de situación para conocer cómo se aborda actualmente la enfermedad en el sistema de salud, identificar oportunidades de mejora en la atención de pacientes ya diagnosticados y detectar casos que aún no han sido identificados.

Además del IECS, participan del proyecto la Universidad Científica del Sur de Perú, la Universidad de San Pablo en Brasil y la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. La iniciativa cuenta con financiamiento del National Institute of Health Research del Reino Unido.

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“Para nosotros es muy importante que Mar del Plata haya sido elegida para formar parte de este estudio internacional, porque nos permite seguir fortaleciendo el primer nivel de atención y mejorar el diagnóstico temprano de enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC. Este tipo de iniciativas también contribuye a mejorar la calidad de atención que reciben nuestros vecinos en los Centros de Salud”, señaló la secretaria de Salud, Viviana Bernabei.

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El lanzamiento oficial se realizó en el CEMA (Pehuajó 250), con la participación de agentes de distintos Centros de Salud, con el objetivo de iniciar el trabajo conjunto y avanzar posteriormente con el seguimiento de pacientes con EPOC.

En este marco, desde la Secretaría de Salud también recordaron la importancia de la prevención de las enfermedades respiratorias crónicas. En el caso de la EPOC, la principal medida preventiva consiste en evitar el tabaquismo y la exposición al humo en los entornos cotidianos.

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En ese sentido, por tercer año consecutivo se realizan talleres de Cesación de Tabaquismo los primeros lunes de cada mes a las 11:00 en el SUM del CEMA (Pehuajó 250). La actividad es libre, gratuita y no requiere inscripción previa.