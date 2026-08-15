Un total de 49 personas murieron durante junio de 2026 en siniestros viales ocurridos en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con datos no oficiales recopilados por el Observatorio de Datos Estratégicos. La cifra equivale a un promedio de 1,6 víctimas fatales por día.

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Dentro de ese panorama, Mar del Plata apareció entre las localidades con mayor cantidad de fallecidos, con cuatro casos durante el mes. La misma cifra se registró en Isla Talavera, en el sector bonaerense del Delta. Más atrás se ubicaron Baradero y La Plata, con tres muertes cada una, mientras que General Madariaga, Mercedes, Ramallo, Necochea y Pilar contabilizaron dos.

El relevamiento también mostró una marcada diferencia por género: 38 de las 49 víctimas eran hombres y 11 mujeres, lo que representa el 77,5% y el 22,5%, respectivamente.

Otro dato destacado estuvo relacionado con el medio de transporte. En junio, 25 de las personas fallecidas circulaban en automóviles, equivalentes al 51,1% del total. Además, murieron 16 motociclistas y ocho peatones. De esta manera, los ocupantes de autos encabezaron el registro mensual, por encima de las motos.

Los corredores viales concentraron buena parte de los episodios más graves. Treinta y dos de las 49 muertes ocurrieron en rutas nacionales o provinciales, autopistas, accesos y otros caminos principales, mientras que las otras 17 se produjeron en calles y avenidas. En rutas nacionales hubo 13 siniestros que dejaron 15 fallecidos y en las provinciales se contabilizaron 12 hechos con 17 víctimas.

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Los fines de semana también mostraron los números más elevados. Tanto los sábados como los domingos se registraron 10 muertes, por lo que entre ambos días concentraron poco más del 40% del total mensual. Los lunes hubo nueve víctimas; martes y viernes, seis en cada caso; los jueves, cinco; y los miércoles, tres.

En cuanto a los horarios, la noche fue la franja con mayor cantidad de fallecidos, con 13 casos. Le siguieron la tarde, con 12; la mañana, con 11; el período entre la noche y la madrugada, con nueve; y la transición entre la tarde y la noche, con cuatro.

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