La Policía Federal Argentina desbarató dos bunkers de venta de droga en Mar del Plata tras un operativo realizado en las últimas horas, que incluyó allanamientos en viviendas ubicadas en calles Rauch y García Lorca, la detención de un hombre mayor de edad y el secuestro de estupefacientes, en el marco de una investigación iniciada en abril por ciberpatrullaje.

Ads

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la fuerza, a través de la División Antidrogas Mar del Plata, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional.

La investigación se originó a comienzos de abril, cuando tareas de análisis de datos y monitoreo en redes sociales permitieron detectar maniobras de comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

Ads

Puede interesarte

A partir de esas pesquisas, los agentes establecieron que en dos domicilios de la ciudad se realizaban actividades de acopio, distribución y venta de cocaína y marihuana. Asimismo, identificaron a un sospechoso que operaba mediante grupos de WhatsApp para concretar las transacciones.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N°1 con funciones de Garantías de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, ordenó los allanamientos en ambos inmuebles.

Ads

Durante los procedimientos, los efectivos lograron detener al principal investigado y secuestrar varias dosis de clorhidrato de cocaína y marihuana listas para su comercialización, además de un automóvil y tres teléfonos celulares.

Puede interesarte

El detenido, mayor de edad, junto con los elementos incautados, quedó a disposición de la Justicia Federal en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas.