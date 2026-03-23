La temperatura mínima se ubicará en los 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C en horas de la tarde, en un contexto de alta nubosidad y condiciones cambiantes.

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Durante la mañana se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Por la tarde, el tiempo continuará inestable con tormentas aisladas. Hacia la noche, volverían los chaparrones, también con chances de lluvia entre el 10% y el 40%.

Se esperan ráfagas de viento de 42 y 50 km/h por la tarde y la noche.

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