París vuelve a marcar tendencia, aunque esta vez los protagonistas no son diseñadores ni chefs de renombre: son los perros. En distintos barrios de la capital francesa comenzó a expandirse un nuevo fenómeno vinculado al universo pet, con cafeterías y pastelerías que ofrecen productos exclusivos para mascotas y transforman una salida cotidiana en una experiencia compartida entre humanos y animales.

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La propuesta va mucho más allá de permitir el ingreso de perros a un local. Los nuevos espacios incorporan menús especialmente elaborados para ellos, con golosinas y pequeños postres que imitan clásicos de la gastronomía francesa. Entre las opciones aparecen preparaciones inspiradas en croissants, baguettes y otros productos de pastelería, aunque adaptados con ingredientes aptos para el consumo animal.

Detrás de la tendencia existe un cambio cultural que viene creciendo en distintos países: cada vez más personas consideran a sus mascotas como parte central de la familia y buscan incluirlas en actividades sociales y recreativas. Esa transformación también modificó hábitos de consumo y abrió una nueva oportunidad comercial para el sector gastronómico y de servicios.

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Los especialistas remarcan que estos productos deben elaborarse con cuidados específicos. Ingredientes habituales en alimentos para humanos, como chocolate, uvas, cebolla o palta, pueden resultar perjudiciales para los perros, por lo que las recetas utilizan alternativas seguras como frutas, vegetales, queso crema o proteínas adaptadas.

Además del menú, estos espacios buscan generar ambientes de socialización para dueños y mascotas. Sofás, terrazas, áreas de descanso y sectores pensados especialmente para animales forman parte de una experiencia que intenta convertir a los perros en protagonistas.

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El crecimiento del fenómeno también refleja el avance de la llamada “economía pet”, un mercado que en los últimos años amplió su alcance con alimentos premium, servicios de bienestar, estética, accesorios y entretenimiento. Mientras el concepto gana popularidad en Francia, muchos creen que podría extenderse hacia otras ciudades del mundo donde la cultura pet friendly continúa creciendo.

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