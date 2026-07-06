La actividad de los trapitos y cuidacoches, una problemática que desde hace años genera reclamos en distintos puntos de Mar del Plata, podría quedar alcanzada por un nuevo marco legal si avanza un proyecto presentado en la Legislatura bonaerense. La iniciativa busca modificar el Código de Faltas de la provincia para habilitar multas y penas de arresto contra quienes desarrollen estas prácticas sin autorización en la vía pública.

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La propuesta incorpora un nuevo artículo al Decreto-Ley 8031/73, que regula el Código de Faltas bonaerense. Allí se establece como infracción ofrecer, solicitar o exigir dinero por cuidar vehículos, limpiar parabrisas o realizar tareas similares en calles, avenidas o espacios públicos, incluso cuando el pago sea presentado como voluntario. También sanciona a quienes ocupen o reserven lugares para estacionar mediante conos, cajones, sogas, cintas, carteles u otros elementos.

De convertirse en ley, los jueces de Faltas podrán aplicar multas y penas de arresto, además del secuestro de los objetos utilizados para cometer la infracción. La iniciativa busca brindar mayores herramientas a los municipios y a las fuerzas de seguridad para intervenir ante este tipo de situaciones.

En Mar del Plata, la presencia de cuidacoches suele concentrarse en sectores de alta circulación, como el microcentro, la costa, las inmediaciones del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y otros espacios donde se realizan espectáculos deportivos, culturales y musicales. En los últimos años, el Municipio llevó adelante distintos operativos para retirar a personas que ejercían esta actividad de manera ilegal y respondió a reiterados reclamos de vecinos y comerciantes por presuntos cobros compulsivos y la ocupación indebida del espacio público.

El proyecto también prevé un agravamiento de las sanciones cuando la actividad se realice mediante amenazas, intimidación, hostigamiento o cualquier forma de presión para obtener dinero. Lo mismo ocurrirá cuando participen varias personas de manera organizada, existan antecedentes por hechos similares o se porten armas impropias.

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Además, la propuesta responsabiliza no solo a quienes desempeñen estas tareas, sino también a quienes las organicen, financien, administren o obtengan un beneficio económico de ellas. Incluso contempla la posibilidad de investigar eventuales casos de connivencia con funcionarios públicos o integrantes de fuerzas de seguridad cuando existan indicios de protección o facilitación de estas prácticas.

Otro de los puntos establece que clubes, instituciones y organizadores de eventos masivos podrán recibir multas si se comprueba que promovieron, permitieron o facilitaron el accionar de trapitos o cuidacoches en las inmediaciones de sus actividades.

El proyecto deberá ser debatido en la Legislatura bonaerense. Si finalmente obtiene la aprobación, el nuevo régimen será de aplicación en todo el territorio provincial, por lo que también alcanzará a Mar del Plata y al resto de los municipios de Buenos Aires.

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