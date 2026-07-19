Los quirófanos móviles para animales recorrerán nuevos barrios: conocé dónde estarán
Las intervenciones serán por orden de llegada, sin turno previo, con un cupo de 15 animales por sede y un solo animal por persona para garantizar el acceso al servicio.
La Municipalidad informó el cronograma de castraciones gratuitas para la próxima semana. Los operativos se realizarán en dos sociedades de fomento y en la sede de Zoonosis, sin turno previo y por orden de llegada.
La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, dio a conocer las nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles para la castración gratuita de perros y gatos, que funcionarán durante la próxima semana en distintos puntos de Mar del Plata.
Los dispositivos estarán de lunes a viernes, antes de las 8, en la Sociedad de Fomento Los Pinares (Juan A. Peña 7051) y en la Sociedad de Fomento Villa Lourdes (Hernandarias 4390). Además, las castraciones también se realizarán en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, de lunes a viernes antes de las 10, y el sábado 25 de julio desde las 8.
Las intervenciones serán por orden de llegada, sin turno previo, con un cupo de 15 animales por sede y un solo animal por persona para garantizar el acceso al servicio. Antes de cada jornada se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas. El cronograma completo y los requisitos pueden consultarse en el sitio oficial del Municipio.
En cuanto a la vacunación antirrábica, continuará de manera gratuita y sin turno de lunes a viernes de 8 a 13 en la sede de Zoonosis (Hernandarias 10200), mientras que de lunes a jueves de 10 a 12 también se aplicará en la Delegación Batán. Además, el jueves 23 de julio el operativo llegará a la Sociedad de Fomento Los Pinares y el viernes 24 a la Sociedad de Fomento Los Tilos, ambos de 9 a 12.
Desde el área recordaron que los perros deben concurrir con correa y collar, y con bozal en el caso de razas potencialmente peligrosas, mientras que los gatos deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos para evitar escapes. También se solicita que asista una única persona mayor de edad con DNI y se recuerda que la vacuna antirrábica se aplica gratuitamente a animales mayores de tres meses, excepto hembras preñadas o en período de lactancia.