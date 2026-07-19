La Municipalidad informó el cronograma de castraciones gratuitas para la próxima semana. Los operativos se realizarán en dos sociedades de fomento y en la sede de Zoonosis, sin turno previo y por orden de llegada.

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La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, dio a conocer las nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles para la castración gratuita de perros y gatos, que funcionarán durante la próxima semana en distintos puntos de Mar del Plata.

Los dispositivos estarán de lunes a viernes, antes de las 8, en la Sociedad de Fomento Los Pinares (Juan A. Peña 7051) y en la Sociedad de Fomento Villa Lourdes (Hernandarias 4390). Además, las castraciones también se realizarán en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, de lunes a viernes antes de las 10, y el sábado 25 de julio desde las 8.

Las intervenciones serán por orden de llegada, sin turno previo, con un cupo de 15 animales por sede y un solo animal por persona para garantizar el acceso al servicio. Antes de cada jornada se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas. El cronograma completo y los requisitos pueden consultarse en el sitio oficial del Municipio.

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En cuanto a la vacunación antirrábica, continuará de manera gratuita y sin turno de lunes a viernes de 8 a 13 en la sede de Zoonosis (Hernandarias 10200), mientras que de lunes a jueves de 10 a 12 también se aplicará en la Delegación Batán. Además, el jueves 23 de julio el operativo llegará a la Sociedad de Fomento Los Pinares y el viernes 24 a la Sociedad de Fomento Los Tilos, ambos de 9 a 12.

Desde el área recordaron que los perros deben concurrir con correa y collar, y con bozal en el caso de razas potencialmente peligrosas, mientras que los gatos deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos para evitar escapes. También se solicita que asista una única persona mayor de edad con DNI y se recuerda que la vacuna antirrábica se aplica gratuitamente a animales mayores de tres meses, excepto hembras preñadas o en período de lactancia.

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