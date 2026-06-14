Los New York Knicks se consagraron campeones de la NBA por primera vez desde 1973 al derrotar 94-90 a los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales y sellar la serie por 4-1.

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La obtención del tercer título de la historia de la franquicia desató una multitudinaria celebración en distintos puntos de Nueva York, especialmente en las inmediaciones del Madison Square Garden y en Times Square, donde miles de hinchas salieron a las calles para festejar.

Entre cánticos, fuegos artificiales y bocinazos, los simpatizantes tiñeron la ciudad de azul y naranja, los colores emblemáticos del equipo. Sin embargo, con el correr de las horas se registraron incidentes y enfrentamientos con efectivos policiales.

Según medios estadounidenses, un patrullero fue vandalizado por un grupo de jóvenes y la policía debió intervenir para dispersar a la multitud. También se reportó al menos una persona detenida durante los disturbios.

Además, algunos aficionados se subieron a un colectivo escolar en Times Square y activaron un extintor hacia el aire, mientras que otro vehículo resultó incendiado en medio de los festejos.

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Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad para contener las concentraciones y restablecer la circulación en las zonas más afectadas.

La consagración puso fin a una sequía de 53 años sin títulos para los Knicks, que no levantaban el trofeo de la NBA desde 1973 y no disputaban una final desde 1999.

Fuente: CNN

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