La novena edición de la Expo de Medicina y Odontología se realizará entre el miércoles 24 y el jueves 25 a las 17:00 en la Universidad FASTA (Avellaneda 3341), con el objetivo de acercar a los interesados a la experiencia universitaria mediante talleres, recorridas y charlas con autoridades, docentes y estudiantes.

Ads

Bajo el lema Sé universitario por un día, la iniciativa permitirá conocer en profundidad las características de ambas carreras, interactuar con tecnología aplicada a la formación profesional y participar de actividades prácticas diseñadas para simular situaciones reales del ejercicio médico y odontológico.

La entrada será libre y gratuita, a cambio de un alimento no perecedero que será destinado al Centro CONIN Mar del Plata. Para participar, es necesario inscribirse previamente y presentar el código QR correspondiente.

Puede interesarte

La Expo Medicina se llevará a cabo el miércoles con talleres y recorridas por las instalaciones. Entre las actividades se destacan EVA, la paciente simulada, una experiencia con un simulador de alta fidelidad que reproduce sonidos cardíacos y pulmonares; RCP con las manos, orientada al aprendizaje de maniobras de reanimación cardiopulmonar; Conocé el inicio de la vida, centrada en el desarrollo humano mediante simuladores de Ginecología; y La carrera desde adentro, una propuesta interactiva con enfoque de gamificación.

Por su parte, la Expo Odontología se desarrollará el jueves. Las propuestas incluyen Aprender anatomía odontológica: del laboratorio a las aplicaciones 3D, la realidad virtual y el metaverso, que permitirá interactuar con material anatómico y software especializado; el Workshop de Simulación Odontológica, con prácticas en el Centro de Simulación; y el Workshop en Técnicas de Prevención Odontológica, enfocado en hábitos de salud bucal. La jornada concluirá con una recorrida por el Centro Odontológico Universitario, donde los estudiantes realizan prácticas clínicas con pacientes.

Ads

Ads